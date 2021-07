Así serán los festejos del 4 de julio 2021 por la Independencia de Estados Unidos

"El 4 de julio de 1776, reunidos en el congreso continental convocado a este efecto, los delegados de las trece colonias atlánticas británicas en Norteamericana, dos por cada territorio, aprobaban la declaración de independencia de Inglaterra que creaba los Estados Unidos de América".

Este momento redactado por Thomas Jefferson marca un parteaguas en la historia estadounidense, ya que desde entonces nace la nación justo como la conocemos hoy en día.

¿Cómo se festeja el 4 de julio en Estados Unidos?

Estados Unidos es un país que se enfoca mucho en su patriotismo y su lealtad hacia su bandera. Por lo tanto, la fecha también tiene un gran significado para los estadounidenses.

Tras un paréntesis obligado por la pandemia de Covid-19, muchos lugares de Estados Unidos conocidos por sus celebraciones del 4 de julio volverán a la acción en 2021.

Este año habrá un impresionante despliegue de fuegos artificiales en distintas ciudades del país. A continuación te dejamos una lista de los eventos que se realizarán en algunas ciudades del país vecino.

Addison Kaboom Town

Esta ciudad del condado de Dallas tiene una población de unos 15 mil 300 habitantes, ofrece uno de los espectáculos más grandes del país.

Las entradas para la celebración en Addison Park Circle ya están agotadas; sin embargo, los restaurantes y hoteles todavía ofrecen paquetes para disfrutar de la celebración.

Asimismo, la ciudad tendrá transmisión en vivo en su canal de YouTube. El espectáculo aéreo patriótico “Freedom Flyover” comienza a las 19:30, y los fuegos artificiales a las 21:30.

Birmingham, Alabama

El domingo 4 de julio en Trueno en la montaña, la ciudad más grande de Alabama ofrecerá un memorable espectáculo de fuegos artificiales con la colosal Vulcan, la mayor estatua de hierro fundido del mundo, como telón de fondo.

El Parque y Museo Vulcan cerrará a las 6 de la tarde para preparar el espectáculo.

Boston

El evento anual es muy querido no solo en Boston, también en toda Nueva Inglaterra. Este año, los fuegos artificiales y el concierto se celebraran en lugares diferentes

La parte de los fuegos artificiales se quedan en Beantown, con un espectáculo en el Boston Common a partir de las 10:30. Mientras tanto, el concierto del Día de Independencia de los Boston Pops se celebrará en Tanglewood, en el oeste de Massachusetts.

Dicho evento será transmitido de 8 a 11 p.m.

Cular Lake, Iowa

Los habitantes de Minneapolis y Des Moines que quieran disfrutar del encanto del Día de la Independencia en un pueblo pequeño sin renunciar a un gran espectáculo que pueden dirigirse al pequeño Clear Lake.

Esta ciudad de unos 7 mil 600 habitantes se toma tan en serio la celebración del Día de la Independencia que sus eventos dieron inicio desde el miércoles 30 de junio y finalizarán hasta el lunes 5 de julio.

El colofón, el famoso espectáculo de fuegos artificiales de Clear Lake, comienza a las 10 de la noche.

Florida

Los habitantes de Fort Lauderdale podrán disfrutar de la música de los Beach Boys antes de ver los fuegos artificiales.

Los Beach Boys tocarán en vivo de las 7:30 a 9 p.m., posteriormente darán comienzo a los fuegos artificiales junto al mar. También podrán tomar taxis acuáticos para llegar al evento.

Las Vegas

Como es de esperarse Las Vegas ofrecerá un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

De hecho, ofrecerá varios espectáculos y eventos por toda la zona. Pero la exhibición más esperada es en el Strip a las 11 de la noche, cuando los fuegos artificiales se dispara simultáneamente desde los tejados de Caesars Palace, The Aria, Planet Hollywood, Treasure Island, The Venetian, The STRAT y el nuevo Resorts World.

Nashville, Tennesse

La capital de Tennessee y de la música country se propone ofrecer algo grande este 2021: Supuestamente el Country y el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia de la ciudad en pleno auge.

Brad Paisley es el titular del cartel de los festejos musicales. El espectáculo comienza a las 16:00 horas, y se prevé que Paisley suba al escenario poco después de las 20:00 horas.

El espectáculo de fuegos artificiales, acompañado por la Sinfonía de Nashville, está programado para comenzar a las 9:30 p.m. La ciudad planea cuatro grandes zonas de lanzamiento en el centro para cubrir más espacio sobre el pintoresco río Cumberland.

Nueva York

Macy’s organiza el mayor espectáculo de fuegos artificiales del país.

Macy’s dice que ha trabajado para proporcionar hasta tres kilómetros de espacio para que el público vea el espectáculo gratuito. La transmisión en directo, incluirá a Reba McEntire, Black Pumas, comienza a las 8 p.m. Alrededor de las 9:45, se lanzarán fuegos artificiales desde botones en East River.

Pasadena California

Celebrado en el emblemático Rose Bowl, el espectáculo presencial vuelve tras pasar a ser virtual el año pasado. El tema para 2021 es «Celebrar la perseverancia de Estados Unidos».

Las puertas se abren a las 5:30 p.m. y los espectáculos de motocross están programados para las 6:30 y 8 p.m. Los fuegos artificiales se lanzarán a las 9 p.m. Este es un evento de pago, pero en los alrededores del estadio se pueden ver los fuegos artificiales.

Filadelfia

La ciudad en la que se oficializó todo el asunto de la Independencia celebra a lo grande esta festividad, con 16 días de eventos que dieron inicio desde junio.

A las 7 de la tarde se dará inicio a un concierto, el cual culmina a las 9:30 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Museo de Arte de Filadelfia.

Los habitantes de la ciudad podrán disfrutar del evento desde el Benjamin Franklin Parkway y pueden comenzar a llegar desde las 8 p.m. en la Ona entre Eakins Oval y Logan Circle.

San Diego, California

Los californianos del sur tienes buenas opciones para los espectáculos de fuegos artificiales. Los habitantes de San Diego podrán disfrutar del Big Bay Boom, en el que los fuegos artificiales se lanzan desde cuatro barcazas en la bahía de San Diego.

Los lugares sugeridos para verlos son Coronado Ferry Landing, Harbor Island, Shelter Island, Marina District y North Embarcadero.

Los fuegos artificiales iniciaran a las 9 de la noche y se transmitirán en vivo en varios puntos de California.

Sant Louis

La ciudad más grande de Missouri tiene un escenario envidiable para un espectáculo de fuegos artificiales, como es el Arco Gateway y el poderoso Río Mississippi.

La Feria de Saint Louis dice que serán los mayores fuegos artificiales del 4 de julio que jamás haya producido. El espectáculo comenzará alrededor de las 9:40 p.m.

La Feria de Saint Louis dice que será de los mayores fuegos artificiales del 4 de julio que jamás haya producido.

El espectáculo comenzará alrededor de las 9:40 p.m. La Feria de Saint Louis dijo que espera que «los espectadores disfruten los fuegos artificiales dondequiera que puedan verlo con seguridad, incluso por medio de la transmisión en vivo en casa con sus familias o viéndolo desde los restaurantes y hoteles del centro en apoyo de los negocios locales»

Washington

El 41º concierto anual del Capitol Fourth, presentado por Vanessa Williams, será transmitido por la cadena PBS, aunque este año será grabado por precaución. Comienza a las 8 de la tarde.

En cuanto a los fuegos artificiales, se lanzarán a las 21:09 desde ambos lados del Lincoln Memorial Reflecting Pool.

EFVE