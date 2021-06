'No vengan a EU', pide Blinken a migrantes centroamericanos

"No vengan". El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken aprovechó ayer su visita a Costa Rica para tratar de disuadir a los migrantes de Centroamérica de ir ilegalmente a Estados Unidos, aunque admitió que Washington debería ayudarlos a quedarse en casa.

"Demasiados jóvenes de la región anhelan desesperadamente una vida mejor, por lo que lo arriesgan todo para emprender un viaje muy peligroso hacia el norte", dijo durante su segundo y último día de visita en San José.

"La gente muere en el camino, se enfrenta a la violencia, y los que llegan a nuestra frontera son rechazados, porque la frontera no está abierta", agregó el secretario de Estado.

"Estados Unidos lo ha dicho claramente, y lo diré nuevamente, la gente no debe hacer este peligroso viaje a nuestra frontera", insistió. Aunque admitió que "decir 'no vengan' puede no ser suficiente".

ASISTENCIA Y APOYO

Guatemala albergará el primero de varios centros en Centroamérica para inmigrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, según anunció la Casa Blanca en vísperas del viaje de la vicepresidenta, Kamala Harris, a la región.

Sin abundar en detalles, un funcionario indicó en una llamada con periodistas que estos centros ofrecerán asistencia a los migrantes en sus países de origen.

La llamada estuvo centrada en la visita que hará la vicepresidenta a Guatemala y México entre el 6 y el 8 de junio, donde mantendrá encuentros con los presidentes de ambos países, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

La vicepresidenta Harris, afirmó ayer que quiere tener "una conversación franca" sobre la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia durante su próxima visita (6 y 7 de junio) a Guatemala.

MAAZ