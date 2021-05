Por la pandemia, estiman doble de muertos en el mundo

La pandemia por COVID-19 ha provocado cerca de 6.9 millones de muertes en el mundo, es decir, más del doble de las que se han informado oficialmente, según un análisis del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria (IHME) de la Universidad de Washington.

Los decesos en India y México, segundo y tercero en la lista de IHME, serían casi tres veces mayor que los números oficiales.

México ha reportado 218 mil 657 fallecidos por el virus; sin embargo, el estudio señala que la cifra real sería de 617 mil 117, ubicándose en el tercer país con más víctimas mortales.

En tanto India, con 234 mil 83 muertos y uno de los países que se encuentra desbordado por el aumento de casos, debería estar reportando 654 mil 395 fallecidos.

Estados Unidos, el más afectado desde el inicio de la pandemia, habría contado 300 mil muertes menos de las que ha tenido y actualmente estaría por encima de los 900 mil decesos.

El análisis del IHME descubrió que el mayor número de muertes no informadas ocurrió en países que han sufrido las epidemias más grandes hasta la fecha. No obstante, en algunas naciones que han experimentado epidemias relativamente más pequeñas se registró un gran aumento de la tasa de mortalidad cuando se consideraron las muertes no registradas.

El reporte atribuye el problema a débiles sistemas de informes de salud y algunos, incluido Rusia, tienen definiciones limitadas de lo que llaman una muerte por COVID. Mientras, en la UE continúan debatiendo la liberación de las patentes de las vacunas, ya que muchos sostienen que esto llevaría años.

Por su parte, la OMS aprobó de emergencia a Sinopharm, la primera vacuna china en ser avalada.

La EMA dijo que evalúa casos de miocarditis y pericarditis por la vacuna de Pfizer.

