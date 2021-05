¡Malas noticias! A pesar de la VACUNA, EU no alcanzaría INMUNIDAD colectiva este año; aquí la RAZÓN

A pesar del eficiente ritmo de vacunación contra la Covid-19 que ha tenido Estados Unidos los últimos meses y que en la actualidad hay vacunas para la población, esto no sería suficiente para alcanzar la inmunidad colectiva este año, como se tenía planeado.

Expertos advierten que la principal razón por la que el gobierno vería frenado su objetivo es que no se logre convencer a más personas para que se vacunen.

"Lo que realmente me preocupa es que las personas que ya están indecisas no se vacunen (y) no alcancemos la inmunidad de rebaño cuando llegue el otoño", dijo la doctora Leana Wen a la cadena CNN.