¡Vámonos a Nueva York! Darán 5 millones de dólares por vacunarse

Los habitantes de Nueva York que aún no se han vacunado ahora tienen un aliciente difícil de ignorar. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que todo aquel neoyorquino mayor de 18 años que acuda a vacunarse entrará en un sorteo de 5 millones de dólares.

Esta medida la tomaron las autoridades para incentivar a sus ciudadanos que se protejan ante el Covid-19, porque aún hay mucha renuencia entre los estadounidenses más conservadores. En EU ya no hay vacunación escalada y se puede aplicar el biológico a quien quiera.

Una medida sin comparación

Este programa fue bautizado como ‘Vax and Scratch‘, por el que cualquier adulto que vaya a vacunarse a 10 instalaciones repartidas por el estado de Nueva York entre el 24 y el 28 de mayo recibirá un rasca y gana de 20 dólares “5 Million Mega Multiplier”.

Aunque el premio más alto es el de 5 millones, los residentes que se vacunen en esas fechas también podrán conseguir 50 mil, 20 mil, 5 mil y 2 mil dólares respectivamente, que son los premios de segundo, tercero, cuarto y quinto lugar.

“Si no te decides por la vacuna, ahora tienes una razón añadida”, dijo Cuomo en una rueda de prensa. “Es una situación en la que todo el mundo gana”, agregó. Y es que sólo la gente que realmente quería recibir la inyección ya lo ha hecho. “Ahora estamos llegando al porcentaje de la población que no sólo no se muestra entusiasta, sino que probablemente requiere de algún incentivo para ir a vacunarse. Y luego está el porcentaje de la población que directamente es anti-vacuna”, explicó Cuomo.

Hasta la fecha, el estado de Nueva York ha administrado más de 17.8 millones de dosis, y más del 62% de su población ha recibido al menos la primera inyección, según los últimos datos oficiales.

