Tras 11 días de guerra, Israel y Hamas pactan cese de fuego

Israel anunció este jueves un cese del fuego en la intensa campaña militar en contra de combatientes de Hamas, la cual provocó extensos daños en la Franja de Gaza y paralizó las actividades en buena parte de Israel.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el cese del fuego después de una reunión nocturna con su gabinete de seguridad. Indicó que el grupo aceptó de forma unánime una propuesta presentada por Egipto, aunque las partes aún no determinaban la fecha exacta en que entraría en vigor.

Altos funcionarios de defensa, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto y al asesor de seguridad nacional, recomendaron aceptar la propuesta después de declarar “los grandes éxitos” en la operación, indicó el comunicado.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, escribió en Twitter que “la realidad en el campo determinará la continuación de las operaciones”.

Un miembro del gabinete de seguridad dijo que el cese del fuego entraría en vigor a las 2 de la mañana, unas tres horas después del anuncio. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar conversaciones privadas.

Un funcionario de Hamas dijo que la declaración de tregua era una derrota para Netanyahu y “una victoria para el pueblo palestino”.

Ali Barakeh, miembro de la Oficina de Relaciones Árabes e Islámicas de Hamas, dijo a The Associated Press que los combatientes permanecerán en alerta hasta no recibir noticias de los mediadores. Una vez que eso suceda, los líderes de la agrupación discutirán el tema y realizarán un anuncio, aseguró.

Poco después del anuncio se activaron las alarmas de ataques aéreos en el sur de Israel.

El acuerdo pondría fin a los combates más intensos entre ambas partes desde que protagonizaron una guerra de 50 días en 2014, y nuevamente terminarían sin un claro ganador. Israel le infligió graves daños a Hamas, pero fue incapaz de evitar los ataques con cohetes que han perturbado la vida de millones de israelíes durante más de una década.

OMS pide acceso humanitario para ayudar a los heridos

Altos cargos de la Organización Mundial de la Salud pidieron el jueves una pausa humanitaria en los bombardeos en la Franja de Gaza para permitir el acceso de ayuda, ya que el sistema sanitario del territorio se enfrenta a una escasez crítica.

"El cierre de los puntos de entrada y salida para los pacientes y la asistencia sanitaria humanitaria y las severas restricciones a la entrada de suministros médicos están agravando esta crisis de salud pública", dijo Ahmed Al-Mandhari, director regional de la OMS.

