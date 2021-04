Cheque de estímulo: ¿Qué es el pago Plus Up y por qué te darán hasta 5 MIL 600 dólares extras?

El cheque Plus Up o Push Up es complementario al pago de 1,400 dólares que ha comenzado a entregar el gobierno de Estados Unidos

La distribución de los cheques de estímulo comenzó en la primera quincena de marzo, millones se han beneficiado.. FOTO: AP