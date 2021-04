¡Una nueva esperanza! Crean vacuna de bajo costo contra Covid-19 que podría generar anticuerpos más potentes

Una vacuna revolucionaria podría comenzar a aplicarse muy pronto en varios países, incluidos México y Brasil. La nueva fórmula conlleva una producción de muy bajo costo y con elementos muy fáciles de conseguir. Pero, su principal atractivo es que podría crear anticuerpos más potentes que los de los sueros disponibles actualmente.

Su nombre es NDV-HXP-S y es la primera invención contra Covid-19 que cuenta con un diseño molecular. Aún se encuentra en la etapa de pruebas y próximamente se harán ensayos clínicos en México, Brasil, Vietnam y Tailandia.

Las ventajas que NDV-HXP-S podría tener sobre otras vacunas

Como informa The New York Times, esta opción puede producirse en masa en huevos de gallina, los mismos que se usan para desarrollar miles de millones de vacunas contra la influenza cada año. Por ende, su elaboración no resulta tan complicada como las de Pfizer, Johnson & Johnson u otros laboratorios, que emplean ingredientes difíciles de conseguir.

La dosis apenas comenzará a probarse en humanos. La primera fase de las pruebas clínicas llegará concluirá en junio y la etapa final podría tardar varios meses más. Sin embargo, los ensayos realizados en animales han arrojado resultados favorables, creando una respuesta alta contra el virus SARS-CoV-2, incluso más que con otras inyecciones. Así generó esperanza en los científicos involucrados en su fabricación.

Si la NDV-HXP-S resulta ser efectiva y segura para las personas, podría llegar a producirse a gran escala: más de mil millones de dosis al año, lo cual se haría en los mismos laboratorios donde se realizan los antídotos que combaten la influenza.

Foto: AP

Además, los países de ingresos medios y bajos tendrían las herramientas para elaborarla, sin depender de las importaciones o bien, tener la opción adquirirla a un bajo costo. Gracias a eso, no tendrían que batallar para obtenerla y se lograría inmunizar con más rapidez a la población mundial, facilitando así el combate a la pandemia de Covid-19.

Otra de sus ventajas es que requiere de menos recursos para fabricarse. Un solo huevo es capaz de producir de 5 a 10 porciones contra el SARS-CoV-2, mientras que con la misma cantidad se obtienen únicamente una o dos dosis del suero contra la influenza. Esto significa que su costo sería muy bajo y accesible.

Bruce Innis, quien forma parte del Centro PATH para la Innovación y el Acceso a las Vacunas y que ha coordinado el desarrollo de esta nueva fórmula, asegura que es "una vacuna de primera clase".

Ahora, sólo resta esperar los resultados de los ensayos clínicos para determinar si la NDV-HXP-S podría ser otra vía más para acabar con la pandemia de coronavirus.

DFC