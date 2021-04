Perseverance halla roca verde en Marte: podría confirmar la presencia de AGUA

Una roca de color verde fue hallada por el rover Perseverance que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) envió a planeta Marte, lo que podría indicar que existe agua en el planeta rojo.

Tras arribar a Marte hace algunos meses, el rover no se ha movido mucho de posición, pues hasta el día de hoy continúan haciendo pruebas a su sistema, sin embargo, esto no impidió el increible hallazgo de la roca verde.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, dieron a conocer que a unos metros del lugar donde arribó el rover Perseverance, se encontró una roca verde de aproximadamente 15 centímetros, de la cual ya existen varias hipótesis.

"Mientras el helicóptero se prepara, no puedo evitar mirar las rocas cercanas. Este extraño tiene a mi equipo científico intercambiando muchas hipótesis", agregó en un post la NASA.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu