De PRISIÓN a ESTUDIANTE; abuelito se gradúa a los 62 años de la universidad

La historia de este abuelito de 62 años se hizo viral tras demostrar que nunca es tarde para comenzar luego de graduarse de la universidad al salir de una prisión el California.

El hombre mayor identificado como Joseph Valadez, pasó la mitad de su vida en una prisión en Estados Unidos, pero hace poco anunció en redes sociales que se había graduado con honores de la Universidad Estatal de California.

This man accomplished something incredible AND took the coldest pic of 2021 pic.twitter.com/V4zLJF91iv