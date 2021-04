“Me dejaron botado”: menor MIGRANTE suplica por AYUDA al ser abandonado en la FRONTERA: VIDEO

Los casos de los menores abandonados en la frontera han causado un gran impacto en todos lados, pues cada día surgen nuevas historias, como la de ahora en la que un pequeño deambulaba solo y pidió auxilio a un agente de la Patrulla Fronteriza.

Telemundo Noticias rescató un video grabado por la cámara personal del oficial, en el que se puede ver que va recorriendo un camino en medio de la lluvia, en su patrulla, cuando se ve la imagen de una persona que se va acercando.

Cuando llegó casi al lado de su vehículo, el agente se baja y encuentra a un menos cubierto con una chaqueta azul que estaba llorando.

“Me puede ayudar. Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, dice al policía.

La cadena destaca que esto sucedió en una carretera al este del Río Bravo, y el oficial reportó que el chico viajaba solo, junto a otro grupo de indocumentados.

“¿No vienes con mami o con papi?”, pregunta el oficial al menor, que continúa sollozando mientras dice “Nadie, yo venía en un grupo. Al fin me dejaron botado. Yo venía aquí a pedir auxilio”.

El infante no portaba ninguna mochila ni otra pertenencia, y aseguró que simplemente estaba caminando en busca de ayuda porque tenía miedo de lo que le podría pasar.

“Yo vengo porque si no para dónde me voy a ir, tal vez me van a robar o secuestrar o algo. Yo tengo miedo”, agregó el niño.