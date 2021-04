Alertan por ESCASEZ de GASOLINA durante el verano en estos estados de EU: MAPA

La gasolina se podría unir a una larga lista de productos necesarios que comenzarán a escasear, recordemos que hace casi un mes Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, reveló que las próximas guerras en el planeta Tierra serán por el agua y ahora en el mismo país, el más poderoso del mundo, se prevé una escasez de gasolina para verano.

¿Se trata de una escasez de petróleo crudo o de la gasolina? La realidad, según narra el medio estadounidense CNN, se trata de un problema 100% de mano de obra; es decir, la falta de los conductores de camiones cisterna quienes entregan el combustible a las estaciones que para verano quedarán sin el producto.

Hay que recalcar que estas vacaciones de verano será la primera ocasión en que miles de estadounidenses puedan salir con libertad y sin "miedo" a la pandemia y es que más de 200 millones de personas ya recibieron, por lo menos, su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 por lo que las carreteras se saturarán y la gasolina comenzará a escasear.

De acuerdo con National Tank Truck Carriers, el grupo comercial de la industria, entre el 20% y el 25% de los camiones cisterna de la flota estarán inhabilitados porque no hay conductores calificados que los manejen. La asociación recalcó que para este punto en 2019, solo el 10% de los camiones estaban inactivos por ese motivo.

Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, dijo al medio antes mencionado que los miembros están muy preocupados por la escasez de conductores para las entregas, especialmente con la demanda de gasolina que ya se equipara a la de 2019.

"He hablado con minoristas, dicen que podría haber lugares donde haya breves cortes de energía. Si no tienen combustible, no tienen nada que hacer.

La gente no va a pasar por un sándwich si no tienes combustible", dijo Lenard.