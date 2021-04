Escuela PROHÍBE a maestros VACUNARSE contra Covid-19 para no poner "en riesgo" a sus 300 alumnos

Una escuela privada en Miami ha tomado una decisión que contradice las medidas para frenar el Covid-19 que ha dado el gobierno de los Estados Unidos: piden a sus maestros no vacunarse contra el coronavirus y los amenazan con no ser contratados si deciden inmunizarse. Según los dueños, eso pondría en riesgo a los alumnos.

La polémica decisión podría explicarse porque los fundadores de la escuela llamada Academia Centner son activistas antivacunas.

La cofundadora Leila Centner envió una carta a los empleados la semana pasada informando sobre la indicación. Además, este martes, la mujer declaró a The Associated Press que se tomó la decisión porque mujeres no vacunadas padecieron abortos y otros problemas reproductivos solo por convivir con personas vacunadas.

FOTO: Pixabay

Mientras que en declaraciones para la agencia AFP, Leila Centner indicó lo siguiente:

"Han surgido informes de personas no vacunadas que resultaron afectadas negativamente por interactuar con personas que fueron vacunadas", dijo la cofundadora de la escuela.

Además, agregó que "parece que los que recibieron inyecciones pueden estar transmitiendo algo desde sus cuerpos a aquellos con quienes están en contacto".

Esas afirmaciones han sido refutadas por expertos.

Taraneh Shirazian, ginecóloga del NYU Langone, negó que una persona pueda tener complicaciones durante su embarazo por estar cerca de una persona vacunada contra el virus SARS-CoV-2.

“Esa es una idea errónea muy horrible porque abre este pensamiento loco de que puedes pararte al lado de la gente y obtener lo que tienen, lo que sabemos que históricamente ha creado mucho daño en la salud pública”, añadió.

Por su parte, Jamie Scott, profesora emérita y excatedrática de investigación en inmunidad molecular de la Universidad Simon Fraser de Canadá, afirmó que "no hay evidencia que sugiera que la vacuna haga que una persona expulse el virus SARS-CoV-2".

Sin embargo, la Academia Centner ya informó de esta medida a los padres de los estudiantes: alrededor de 300 niños y niñas desde nivel preescolar hasta octavo grado.

El Departamento de Educación de Florida no ha ofrecido comentarios sobre esta postura de la escuela. Academia Centner FOTO: AFP

Tampoco piden usar cubrebocas

Esta no es la primera vez que dicha escuela privada va en contra de las medidas de las autoridades sanitarias de su país para combatir el coronavirus.

A principios de este mes, la Academia criticó las medidas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para frenar la propagación del virus, y dijo que su escuela fue en contra de las directrices desde el momento en que reabrió en septiembre.

“No seguimos ninguna de las medidas tiránicas que estaban en vigor. No obligué a nuestros niños a llevar mascarilla”, señaló la cofundador Leila Centner.

CRS