¿Por fin termina la PANDEMIA? Regiones de EU a punto de alcanzar la INMUNIDAD colectiva vs Covid-19

Este domingo, el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos dio una noticia que permite comenzar a ver el final de la pandemia en ese país. El funcionario señaló que EU podría podría alcanzar la "inmunidad colectiva" de Covid-19 cuando entre el 70% al 85% de la población esté vacunada o con inmunidad causada por haber sido previamente infectada, y reveló que algunas regiones del país se están acercando a esa cifra.

El Dr. Francis Collins dijo que los expertos "realmente no saben" todavía la tasa exacta de la población que necesita alguna forma de protección para lograr la inmunidad colectiva, pero que el punto de referencia probablemente sea "alrededor del 70%, 85%".

"Se puede ver algunos lugares en el país que se están acercando a eso con una combinación de haber tenido muchos casos de Covid, que también les proporciona algo de inmunidad, además de las vacunas ", dijo Collins a la cadena NBC.

FOTO: Pixabay

Sin embargo, Collins aclaró que ese no es un fenómeno que ocurre en todo el país, por lo que no se puede decir que Estados Unidos está cerca de alcanzar la inmunidad colectiva.

“Hay otros lugares que están muy atrás, y esos son los lugares que nos preocupan a todos”, dijo.

“Se puede ver que Michigan ha pasado por un momento terrible en el último mes. Ahora están superando eso, lo cual es realmente alentador. Pero, ¿cuál es el siguiente?", cuestionó.

Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 28% de la población total en los Estados Unidos está completamente vacunada contra el virus.

Los expertos en salud han debatido cuál es el nivel necesario para lograr la inmunidad colectiva, y algunos sugieren que la aparición de nuevas variantes, que pueden evadir la vacuna, podría complicar las proyecciones. FOTO: AFP

El Dr. Anthony Fauci ha dicho que hasta el 90% de la población puede necesitar vacunarse o infectarse para alcanzar la inmunidad colectiva.

“Creo que el rango real está entre el 70% y el 90%. Pero no voy a decir el 90%", dijo el asesor médico de la Casa Blanca a The New York Times.

Fauci dijo que trazó la línea al 90% de inmunidad colectiva porque no cree que el coronavirus sea más transmisible que el sarampión, que se ubica en algún lugar de ese rango. "Apostaría mi casa a que el Covid-19 no es tan contagioso como el sarampión", insistió.

CRS