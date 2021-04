¡Otro caso! Arrojan a NIÑO de DOS AÑOS desde el MURO fronterizo y VIVE para contarlo: VIDEO

Pareciera que arrojar a los niños sobre el muro fronterizo se ha convertido en un nuevo método para introducirlos al territorio estadounidense, pues ahora se reveló un nuevo video en el que se ve a un pequeño de tan solo dos años cayendo desde lo alto de la barrera.

De acuerdo con Telemundo ‘hoy Día’, el suceso se dio en la frontera entre Estados Unidos y México, en San Diego, California, y fue detectado gracias a un sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza.

El clip, que el medio logró conseguir, muestra a un grupo de personas que deciden cruzar la barrera divisoria, al parecer con ayuda de un coyote que permanece del lado de México, mientras una familia cruza hacia EU.

Lo más impactante es que una vez que los dos adultos están en el territorio estadounidense, dejan caer a un pequeño, y su padre lo cacha del otro lado.

El medio sostiene que, al detectar este movimiento, un grupo de autoridades se dirigieron al lugar, y en el video se alcanza a ver un vehículo que se acerca poco a poco. Fue así como se reportó que el último en cruzar fue un niño de apenas dos años de edad, que viajaba junto a sus familiares.

La oficina que retuvo a los inmigrantes aseguró a Telemundo que el menor no sufrió ningún daño y que todos están en perfecto estado de salud.

El caso de las dos niñas

A principios de abril, la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, también mostró un video en el que se ve a un sujeto usando el mismo método para introducir a dos niñas pequeñas, de tres y cinco años de edad, a EU.

En este caso, no había nadie esperándolas y únicamente se encargaron de dejarlas al otro lado de la frontera. Las autoridades las recogieron y, una vez que confirmaron que no tenían ningún daño, las enviaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos para tratar de reunirlas con sus familiares, según reporta The Washington Post.

