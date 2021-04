¿Milagro? Mujer quedó EMBARAZADA de dos BEBÉS que se llevan 3 SEMANAS de gestación; éste es el RARO caso

Los grandes avances médicos no impiden que surjan casos insólitos y que parecen ser imposibles o difíciles de creer. Prueba de ello es la historia de una mujer originaria del Reino Unido, llamada Rebecca Roberts, quien se enteró de que estaba embarazada cuando en su vientre ya había otro bebé. Curiosamente, no se trata de gemelos, sino que las fecundaciones ocurrieron en fechas distintas.

Como lo narra Telemundo, durante más de un año, la británica de 39 años intentó quedar embarazada, pues uno de sus más grandes sueños era ser mamá. Para lograrlo, se sometió a múltiples tratamientos médicos para combatir la infertilidad. Y, tras varios intentos, por fin obtuvo un resultado positivo.

A las 12 semanas de gestación, la mujer acudió a realizarse su primera ecografía para evaluar el estado de su bebé y fue ahí que se enteró que había otro embrión formándose en su cuerpo y que su concepción era distinta a la del primer pequeño.

Posteriormente, se le explicó que ella experimentó una rara condición médica a la que se le conoce como superfetación, donde una madre ya embarazada tiene una segunda fecundación exitosa. Por lo general, la diferencia entre cada feto suele ser de 2 a cada 4 semanas.

"Me impactó que me dijeran que había dos bebés en lugar de uno. Luego me dijeron que había una diferencia de tamaño de tres semanas entre los dos y que los médicos no podían entender" declaró Roberts.