¡Sin festejo! Cancelan por segunda vez consecutiva el desfile del Día de la Independencia en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, ha logrado avanzar rápidamente en la vacunación contra Covid-19. Sin embargo, las condiciones aún no son las propicias para permitir las aglomeraciones. En consecuencia, uno de los festejos más grandes del 4 de julio será suspendido por segunda vez consecutiva para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

El anuncio fue hecho por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que determinó que el desfile del Día de la Independencia, el cual se realiza en Washington D.C., se cancelará nuevamente, como ocurrió también en el 2020, esto como una medida más para combatir la pandemia de coronavirus.

Mike Litterst, vocero de la agencia federal, indicó el pasado jueves que, además, los participantes del evento, quienes suelen viajar a la capital desde todos los estados del país, no han tenido la oportunidad de prepararse para desfilar ni para recaudar fondos que les permitan trasladarse.

"Las bandas que viajan desde todo el país para participar en el desfile no han tenido los 8 a 18 meses necesarios para organizar, ensayar y recaudar fondos antes de hacer el viaje, y la mayoría aún no puede viajar debido a preocupaciones por la Covid-19. No podemos organizar un evento exitoso sin la emoción y el sonido que brindan estas bandas de la escuela secundaria, equipos de entrenamiento y otras organizaciones juveniles" expresa a través de un comunicado.