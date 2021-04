¡En la QUIEBRA! Donald Trump no tuvo ni para PAGAR sus hamburguesas

A pesar de ser reconocido por su fortuna, el expresidente Donald Trump parece que también ha tenido algunos problemas de dinero, según señala un extrabajador a quien le pidió prestado para pagar una comida.

El sujeto, que se identificó como Kevin McKay declaró en una exclusiva para el Daily Mail que fue guardaespaldas del exmandatario durante cinco años, y siempre estaba con él cuando viajaba a Escocia.

Y, en 2008 tuvo que prestarle 130 dólares para que pagara sus hamburguesas en un restaurante de comida rápida del que Trump era un fanático, pues el magnate no llevaba dinero.

“Todavía me debe el dinero del McDonalds que me dijo que me pagaría, pero nunca lo hizo. Durante todo el tiempo que estuve trabajando para me mantuve pensando que un día me diría ‘Kevin, aquí está el dinero que te debo’”, confesó.