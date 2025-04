Papá de María Maidana, la niña enterrada, da desgarrador mensaje: “Si no la querían, ¿por qué no me llamaron?”

Juan Carlos Quintana, el padre de María Maidana, la niña que su abuela materna destapó el crimen que sufrió al enterarse que no habían acudido por varios días al jardín de niños, rompió el silencio con un emotivo mensaje al acusar a la madre de su hija y a su pareja sentimental de hacerle daño a la menor.

El padre de María indicó que conocía a Néstor Pérez, el padrastro de su hija ya que se crío con él, e incluso lo consideraba como uno de sus hijos, indicó para El Medio, donde enfatizó que solo hizo un pedido importante para Rosalía Maidana y su nueva pareja sentimental: “Lo único que les pedí siempre era que cuidaran a mi hija”.

La niña llevaba por lo menos tres días desaparecida desde que su abuela materna fue avisada por personal del kínder que su nieta no había acudido y querían saber la razón. Al acudir con su hija, la abuela la notó evasiva por lo que fue por ayuda y llamó a la policía.

La policía llegó a casa de Rosalía Maidana para realizarle algunas preguntas de rutina como saber cuándo fue el día que había visto por última vez a su hija de 5 años de edad. La joven madre de 20 años de edad respondió dos versiones distintas, la primera que la niña estaba con una de sus tías y la segunda que había caído a un río

Al escuchar las contradicciones de la madre de María, la policía llevaron a cabo un operativo en las inmediaciones de la casa, donde encontraron a la menor de edad dentro de una bolsa, había sido enterrada. Al enterarse que su hija había sido encontrada sin vida, Juan Carlos Quintana cuestionó a la madre y al padrastro de María:

"Si no la querían, ¿por qué no me llamaron?": Juan Carlos Quintana, papá de María.