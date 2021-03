Zoológico de Japón reemplaza puercoespín con un zacate; ¿Se dieron cuenta los visitantes?

Los zoológicos son una buena opción para que las personas puedan conocer a decenas de especies que nunca podrían ver en su propio entorno. Hay casos muy claros como los elefantes, las jirafas o los leones. También animales tan particulares como los puercoespines.

Pero hace unos días se hizo viral una fotografía de un zoológico de Japón, en el que los visitantes se llenaron de dudas y vivieron un momento curioso al encontrar algo raro en la zona de los puercoespines.

La foto del zoológico de Kuragaike, ubicado en Toyota, muestra un cepillo o zacate de baño en donde se supone debería estar el pequeño animalito. Y al lado del curioso objeto sustito, un mensaje en japonés.

¿Un puercoespín es como un cepillo?

Después de unos segundos de observar, se vuelve obvio que lo que está en la estación no es un animal. Se trata de un cepillo que está en lugar del singular animalito. Por esa razón, los trabajadores del lugar pusieron un mensaje en el que explican lo que sucedió.

Los trabajadores del zoológico explicaban la razón de la extraña decisión, todo para no defraudar a los visitantes. En el mensaje escribieron que pusieron el cepillo porque el erizo aún no había salido de su refugio invernal y no querían exponerlo al frío. Esto fue entendido por todos los visitantes que querían que se cuidara la integridad del animal.

La decisión del zoológico e, indirectamente, del gobierno japonés cuidó la integridad del animal, que podrá volver a salir para saludar a sus visitantes, hasta que la temperatura vuelva a subir.

gka