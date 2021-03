¡Otro ESCÁNDALO en la Casa Blanca! Servicio Secreto habría encubierto a Hunter Biden, hijo de Joe Biden

La familia de Joe Biden vive un momento tenso luego de que Hunter, hijo del presidente, esté siendo investigado por presuntos cobros ilegales que recibió por parte de la mujer del exalcalde de Moscú Yurii Luzhkov. Ahora, el medio estadounidense Politico reveló otro escándalo que involucra directamente al abogado y el cual pudo haber sido encubierto por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Según detalla la revista política, que a su vez tuvo acceso a un informe de policía, el episodio en cuestión ocurrió el 23 de octubre de 2018, cuando su novia de ese entonces, Hallie (quien es también viuda de Beau, hijo de Biden que falleció en 2015), tomó la arma de Hunter y la arrojó a un bote de basura alojado detrás de una tienda de comestibles. Ella la desechó ahí por temor a que él se suicidara con ésta. Sin embargo, cuando regresó a recuperar la pistola, ya no se encontraba ahí.

Tras el percance, se le dio aviso a la policía de Delaware, quien inició una investigación para buscar el revólver y detectar si había sido utilizado en algún delito, ya que cerca del depósito de basura se encontraba también una escuela secundaria.

Foto: AFP

Posteriormente, el Servicio Secreto de EU se involucró y acudió al establecimiento donde fue botada para obtener documentos que pudieran ayudar a las averiguaciones. Sin embargo, en un inicio, el dueño del local, Ron Palmieri, se negó a proporcionar lo solicitado porque sospechó que los oficiales buscaban ocultar que el arma pertenecía a Hunter Biden y Palmieri no quería verse involucrado en algún crimen. Pero, eventualmente, cedió y entregó los archivos a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, como informaron dos fuentes a Politico.

No obstante, el Servicio Secreto dijo al medio estadounidense que no se tenía registro alguno sobre el incidente. Luego, se cuestionó si la agencia federal había tenido participación informal en la seguridad del actual presidente durante ese período, pero no se obtuvo una respuesta.

Foto: AP

Por otra parte, la Casa Blanca aseguró que el mandatario no tenía conocimiento sobre la participación de la dependencia en ese percance y aseguró que ni él ni otro miembro de la familia se encontraban bajo protección en ese entonces.

DFC