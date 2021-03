OMS lanza ADVERTENCIA al mundo, otra vez INCREMENTAN casos y muertes por Covid-19

Tras varios meses en el pico de la pandemia por el Covid-19, el mundo comenzaba a tener una tendencia baja en los casos e incluso en las muertes; sin embargo, en los últimos siete días las cifras volvieron a levantar las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según narra Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, señaló que el mundo registró un aumento en los casos Covid-19 del 8% y un "crecimiento ligero" de las muertes provocadas por la enfermedad. En particular, hablan del incremento en el número de infecciones en Europa.

El virus, nuevamente se propagó en un 12%. Mientras que en la región del sudeste asiático se registró un alza del 49% y en el Mediterráneo oriental del 8 %, mientras que el Pacífico occidental vio un aumento del 29 %. Mientras que en América y África experimentaron un ligero descenso.

Descenso que pronto se verá comprometido por los miles y miles de turistas que rompen las reglas Covid-19 en las playas de Florida, Miami, entre otros lugares.

Arrojan GAS PIMIENTA contra turistas, tras TOQUE de QUEDA

Las autoridades de Miami Beach, Florida, buscan la forma de contener los contagios de Covid-19 y evitar la llegada de otra ola que pudiera perjudicar a su población. Por ello, desde el sábado 20 de marzo se impuso un estricto toque de queda con una duración de 72 horas para impedir las aglomeraciones de personas.

El alcalde, Dan Gerber, también declaró a la ciudad en estado de emergencia. Sin embargo, no todos respetaron las indicaciones y la policía hizo uso de un irritante químico para disipar a las multitudes.

Estas estrategias buscan reprimir a los vacacionistas que visitan el territorio y a quienes el gobierno local denomina como "fuera de control".

Se les exigió abandonar las calles durante el fin de semana y a los restaurantes ubicados en las zonas turísticas de South Beach, se les pidió cerrar sus puertas a las 20 horas, misma hora en que dio inicio el toque de queda. A la vez, las calzadas hacia esa área fueron cerradas al tráfico a partir de las 9:00 p.m., permitiendo el paso únicamente a quienes residen ahí.

"Demasiados (turistas) vienen, realmente, sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar".

No obstante, las medidas no frenaron por completo a los visitantes. La noche del sábado, varios de ellos fueron vistos en la vía pública después de que comenzara el toque de queda, la mayoría no llevaba una mascarilla para protegerse el rostro.

vbs