VIDEO: Hombre traspasa el área de elefantes en un zoo con su bebé en brazos; estuvieron a punto de ser APLASTADOS

Un hombre puso en riesgo su vida y la de su hija, de tan sólo 2 años de edad, cuando invadió de manera ilegal el área del zoológico de San Diego, California donde se encuentran los elefantes. Como se muestra en un video, ambos estuvieron a punto de ser aplastados por uno de los paquidermos.

El reprobable hecho ocurrió el pasado viernes 19 de marzo, cuando el padre de 25 años llevó de visita a su pequeña al recinto animal. Al llegar a la zona de los elefantes asiáticos y africanos, traspasó las vallas de seguridad mientras cargaba a su bebé en brazos. Su propósito era tomarse una foto de cerca con el animal macho africano. Según narró un testigo a KSWB-TV, tras la acción, una mujer le gritó al sujeto "¡José, detente!" justo antes de que brincara hacia el otro lado, pero eso no lo hizo retroceder.

El hombre se dio la vuelta para capturar la selfie y varias personas comenzaron a gritarle: "el elefante va a embestir", pues estaba acercándose a la familia. Él corrió de regreso a la cerca y lanzó a su hija por encima de ésta. Luego, alcanzó a brincar justo antes de que el paquidermo lo golpeara.

Los otros visitantes aseguraron que el sujeto se salvó por cuestión de segundos y que todos ellos le hicieron reclamos por exponer a su bebé, quien lloró al caer al piso. Se sabe que ella está a salvo y que tras los sucesos, se fue a casa con su madre.

Sin embargo, el hombre no pudo hacer lo mismo, ya que sus acciones no quedaron impunes. Según registros de la cárcel del condado de San Diego, el involucrado, de nombre José Manuel Navarrete, se encuentra detenido y se le fijó una fianza de 100 mil dólares. A pesar de que los animales no presentaron ningún daño, él enfrenta cargos por poner en riesgo a un menor y se llevará a cabo una audiencia el próximo 30 de marzo donde se sabrá más sobre su situación legal.

DFC