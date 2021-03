Mujer 'ASESINÓ' a su bebé y lanzó su cadáver a la basura; 23 AÑOS después la encarcelaron

Una mujer fue arrestada por la policía de Seattle, Washington, 23 años después de haber cometido un crimen en contra de su propio bebé. Ahora, el caso está siendo investigado y ella podría enfrentar varios años en la cárcel por sus acciones.

El 20 de noviembre de 1997, el personal de una gasolinera de Lake City, encontró el cadáver de un recién nacido dentro de sus instalaciones, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades. Se le hicieron pruebas a la víctima y así se determinó que el menor había nacido con vida. Por ende, el caso se determinó como un homicidio.

La policía comenzó a hacer las averiguaciones pertinentes y gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, detectaron que una mujer ingresó al lugar y asesinó a su bebé al tirarlo a la basura del baño del lugar.

El rostro de la presunta autora fue identificado en las grabaciones y se recolectaron muestras de ADN de la escena del crimen. No obstante, al ingresar la información en la base de datos del Laboratorio Criminalístico de la Patrulla del estado de Washington, no se encontraron coincidencias con los registros, por lo que no fue posible dar con su identidad. Después de un tiempo, la investigación del crimen fue cerrada.

Foto: Unsplash

Pero, en 2018, los detectives de la policía de Seattle reabrieron el caso no resuelto. Lograron obtener datos adicionales en un sitio web público de genealogía y así encontraron a una mujer cuyo ADN parecía encajar con el que se encontró en el baño de la gasolinera. Además, su descripción física coincidía con la de la persona que quedó grabada en las cámaras de seguridad.

Posteriormente, los agentes dieron pie a una investigación encubierta para conseguir muestras genéticas de la sospechosa. Finalmente, pudieron comprobar que concordaba con la muestra albergada en la base de datos del laboratorio de criminalística de la entidad.

Recientemente, la mujer, que ahora tiene 50 años de edad, fue arrestada e interrogada. Ahora se encuentra reclusa en la prisión del condado de King como la presunta autora del homicidio y está en espera de que concluya la investigación del crimen para saber lo que le depara en el futuro.

DFC