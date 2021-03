Mujer en Florida de hace pasar por CIRUJANA PLÁSTICA y le ARRUINA la vida a un hombre

Por sorprendente que parezca, en Estados Unidos arrestaron a una mujer por hacerse pasar como una médico licenciada y hacer una operación de nariz a un hombre, quien aseguró que le arruinó la vida. Ahora la dama de 56 años espera que un juez determine la sanción correspondiente por los daños que le provocó al hombre.

Alcalira Jiménez de Rodríguez, es la presunta cirujana plástica que realizó una operación de nariz a un hombre, quien la denunció por arruinarle la vida, posteriormente se reveló que la mujer en cuestión no era una doctora certificada, por lo que ahora espera que las autoridades determinen la sanción que deberá recibir.

Según un informe del Miami Herald, la policía la restó el jueves, cuando todavía no comenzaba un nuevo procedimiento, por lo que se presume que el cuerpo policial que intervino en su captura lograron evitar que el paciente fuera víctima de una cirugía mal echa, misma de la que podía arrepentirse por el resto de su vida.

El afectado

Según los informes el hombre que sufrió el mal procedimiento se reconoce como Vincenzo Zurlo, quien aseguró al ver que su operación no sanaba correctamente tuvo que recurrir con otro cirujano, quien le cobró 2 mil 800 dólares para arreglar el problema que había hecho la falsa cirujana plástica anteriormente.

Pero eso no es todo, ya que a pesar de tener dos intervenciones, la segunda con un doctor certificado, el hombre asegura que su nariz todavía no queda bien, ya que el considera que sigue deformada, por lo que dice que le arruinó la vida, ya que de contar con una nariz bonita, ahora tiene algo que no esperaba.

Al ver que no estaba bien hecho el procedimiento, el hombre le pidió los papeles a la doctora y el seguro de negligencia médica, pero ella se negó a darlos. Posteriormente los investigadores confirmaron con el Departamento de Salud de Florida que Jiménez no tenía licencia para ejercer como médica en el estado.

Ahora la mujer de 56 años espera que un juez determine la sanción por haber roto tantas reglas del estado de Florida, pero lo más importante es saber que pasará con los daños y perjuicios que le ocasionaron al hombre que más allá de tener que pagar una segunda cirugía asegura que su nariz todavía no queda bien.

