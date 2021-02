Niño de 11 años murió CONGELADO; salió a jugar con la NIEVE y el FRÍO extremo de Texas lo mató

Durante cuatro días Texas estuvo sumida en una de las tormentas invernales más crudas en una década y aunque el frío extremo mantuvo a la mayoría de familias dentro de su hogar, no ocurrió lo mismo con Cristian, un niño de tan sólo 11 años que nunca había visto la nieve y que aprovechó el momento para salir a jugar. Esa misma noche moriría congelado.

Según cuenta Jaliza Yera, tía del menor, quiso ver y sentir la nieve por primera vez, así que salió junto con su mamá para tomar fotos y videos del momento que recordarían por años; sin embargo, no contaban con que ese día habría un apagón que los dejaría sin calefacción y sin modo de calentarse.

De acuerdo con Marla Center, periodista de ABC, Cristian murió debido a que su cuerpo se enfrío por el contacto con la nieve y el frío que al caer la noche se volvió insoportable. En pocas palabras, el pequeño de tan sólo once años murió congelado a pesar de que aquella tarde su mamá lo llenó de cobijas.

En una entrevista con el medio estadounidense ABC, la tía contó que el padrastro de Cristian informó monitoreaba de vez en cuando a su familia, se aseguraba que estuvieran bien y luego de cobijarlos, volvía a la cama. Aunque, en algún punto de la noche murió y su familia no se percató del hecho al pensar que continuaba durmiendo.

Cristian FOTO abc 13

Murió dormido

Fue alrededor de las 14:30 horas que lo encontraron inconsciente, de acuerdo con su tía. Cuando Jaliza llegó al hogar le hizo resucitación cardiopulmonar, según relató el canal de televisión:

"Seguimos haciendo resucitación cardiopulmonar hasta que llegó el departamento de bomberos y se hicieron cargo. En un minuto nos dijeron que era demasiado tarde. Fue difícil porque yo misma tengo hijos", narró Yara. Noticias Relacionadas Esto son los estados sin LUZ y más afectados por la TORMENTA de nieve en EU: MAPA INTERACTIVO

Cristian no tenía otras infecciones ni covid-19, por lo que un resfriado pudo ser el factor contribuyente de la muerte de Cristian. Cabe señalar que aunque el pequeño estaba en Estados Unidos su familia lo quiere repatriar a su lugar de nacimiento e indicó una recaudación de fondos a través de Go Found Me.

“Estamos tratando de recaudar fondos para poder trasladar el cuerpo a Honduras. Su deseo fue volver a ver a sus abuelos, y su mamá se lo quiere cumplir. Por favor, ayuden con lo que pueden. Dios los bendiga”, escribió Jaliza Yera.

vbs