América Latina: Liberales se mantienen en pie de lucha

Desde 2013, María Corina Machado permanece en Venezuela, teme que de viajar al exterior se le impida regresar por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro y a su propia postura liberal; mientras que la ideología política llevaron a que el gobierno nicaragüense encarcelara a Félix Madariaga.

La coordinadora de Red Liberal de América Latina (RELIAL), Silvia Mercado, dijo a El Heraldo de México que "en nuestra organización tenemos casos heroicos, por ejemplo, como en Venezuela que a pesar de las circunstancias no dejan de decirse liberales como María Corina Machado".

La opositora venezolana no asistió a la graduación de su hija ni a la boda de su hijo, porque mantiene firmes sus convicciones y dice que si no "es la libertad no negociará con el régimen", comentó Mercado.

RELIAL hizo un congreso en 2009, donde hubo amenazas a los miembros de que no iban a poder salir de Venezuela por "la organización de foros que nunca fueron antiChávez, lo que hacemos es defender nuestros principios y eso molesta a los regímenes", señaló.

En el caso de la boliviana Jeanine Áñez, expresidenta interina ahora en arresto domiciliario, afirmó que ella asumió la situación y no buscaba la Presidencia, sino que le correspondía legalmente tomar el cargo ante el vacío de poder creado porque Evo Morales huyó y vino a México, y "ahora es una víctima", recordó Mercado.

Respecto a El Salvador, tras la llegada del presidente Nayib Bukele, la coordinadora dejó claro que la fundación Friedrich Naumann como tal ha mantenido distancia, el proyecto Centroamérica no ha buscado ningún vínculo, porque los alemanes tienen cuidado de meterse en ese tema y RELIAL tampoco han tenido intención de acercarse.

"En América Latina nunca hemos tenido un gobierno liberal", agregó.

