¿Imaginas vivir en las nubes de Venus? Científicos hallan nuevas posibilidades vida en Venus

En los últimos años las investigaciones de posibles planetas para migrar han incrementado y ahora un grupo de astrofísicos publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences que el amoníaco contenido en las nubes de Venus no sería un impedimento para que hubiera vida dentro del planeta.

La investigación fue dirigida por Sara Seager, profesora de ciencias planetarias del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien recientemente planteó la posibilidad de habitar algún día Venus después de detectar gas fosfano en su atmósfera, el cual se produce tras la degradación de materia orgánica, "fue bastante controvertido, pero llamó mucho la atención sobre Venus", expresó.

¿Es posible vivir en Venus?

Venus es el más caliente de nuestro sistema solar, ya que alcanza temperaturas de hasta 480 grados centígrados, aunque se parece mucho a la tierra en tamaño, masa y densidad; además, su atmósfera está formada principalmente por dióxido de carbono y atrapa el calor. Pero hay algo interesante en sus nubes, en las cuáles se podrían hacer bases habitables.

Y es que en esas zonas las temperaturas son más soportables para la vida. Aun cuando los científicos no saben de dónde proviene el amoníaco venusiano, sugieren que puede ser por procesos biológicos, lo cual también explicarían la presencia de oxígeno en la atmósfera. "Una consecuencia realmente agradable de ello la presencia de amoníaco es que algunas de las gotas de las nubes de Venus fueran más habitables de lo que se pensaba", explicó Seager.

Sara aclaró que su análisis no aporta ninguna prueba de vida en Venus, pero considera que es un paso importante para evaluar su potencial para ser habitable. "No afirmamos que haya vida en Venus. Sólo estamos planteando una hipótesis", aclaró la astrofísica. "Y en un futuro muy lejano, si todo va bien, podremos intentar traer a la Tierra una muestra de nube para buscar la propia vida", explicó la experta.

