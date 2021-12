Dan 110 años de prisión a camionero que mató a cuatro en accidente: miles piden clemencia

En abril de 2019, Rogel Lazaro Aguilera-Mederos manejaba un camión en la carretera interestatal 70 en Colorado, cuando su vehículo se quedó sin frenos y provocó una fuerte carambola que cobró la vida de cuatro personas. Dos años después del lamentable accidente, el hombre de 26 años fue enjuiciado y sentenciado a 110 años de prisión.

Durante la audiencia, el joven cubano que migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para él y su familia, entre lágrimas dijo que asumía la responsabilidad del accidente, pero que éste no había sido intencional. "Me estoy muriendo en vida, es difícil vivir con este trauma, no puedo dormir", dijo.

Pese a ello, el juez a cargo, Bruce Jones, reconoció que el hombre no tuvo la intención de dañar a las víctimas, pero que se encontraba "atado de manos" debido a una ley federal que rige las sentencias, y que por ello lo condenó.

Al darse a conocer la sentencia de Rogel, miles de personas se unieron en la plataforma change.org para pedir clemencia por el joven. Y es que si bien el fatal accidente donde se vieron involucrados al menos 24 vehículos y que le costó la vida a cuatro personas, además de dejar con lesiones a otras seis, muchos consideran que no fue intencional.

En una petición publicada en dicho portal, los solicitantes de firmas -que ya suman más de 2.74 millones- precidar que Aguilera-Medero tiene un historial de conducir impechable y que además ha pasado todos los exámenes toxicoógicos tanto por drogas como de alcoho.

"El accidente no fue intencional ni un acto criminal por parte del conductor", se lee en la página de change.org. Ahí explican que en realidad quienes deberían responsabilizarse por el accidente son los dueños de la empresa de transportes en la que trabajaba el joven, ya que se tiene conocimiento de que ésta estaría siendo investigada por algunas irregularidades desde 2017, dos años antes del siniestro.

¿Hay posibilidades de que lo perdonen?

Los firmantes precisaron que de ninguna manera quieren restarle peso a la tragedia, ya que el múltiple choque costó vidas; sin embargo, consideran que Rogel no es un criminal, ya que ha enfrentado las acusaciones, se ha disculpado con las familias de las víctimas y éstas le han concedido el perdón.

De acuerdo con medios locales, a Rogel Lazaro se le imputaron 27 cargos por el fatal accidente de ese 25 de abril de 2019 en Colorado. La petición lanzada en su favor está dirigida a la corte del condado de Jefferson, a los investigadores del caso, así como a Jared Polis, gobernador de Colorado, quien es la única autoridad facultada a nivel estatal para dar clemencia a una persona vinculada, ya sea en una reducción de sentencia o bien, la absolución total.

