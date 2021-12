Niñera dejaba que su amante pedófilo abusara sexualmente de la niña que cuidaba

Shannon Vicary tiene 24 años de edad y trabajaba como niñera en los servicios de Cuidados en la ciudad de Cardiff, en Gales. Tenía una relación con un hombre llamado Michael Colmer, de 45 años de edad, a quien le gustaba abusar de niños y aprovechaba la posición de su novia para llevar a cabo sus crímenes.

La niñera siempre planeaba la manera para que su amante estuviera a solas con la niña que cuidaba, la cual no se reveló su identidad ni su edad. La investigación del caso reveló que Shannon encontraba el pretexto para que la madre de la menor de edad saliera de casa y dejara a su hija bajo su cuidado.

De acuerdo con el tribunal del caso, Shannon estaba ansiosa por ayudar a saciar los deseos sexuales de Michael Colmer al descubrir mensajes que le enviaba vía WhatsApp, en los que lo alentaba para hacer una serie de “viles” actividades.

Colmer grabó dos de los ataques sexuales contra la niña en un dispositivo móvil. El hombre fue capturado luego de que al policía encontró que accedió en su computadora a sitios de abuso sexual infantil y que además guardaba más de 600 imágenes de abusos con otros niños.

Shannon y su amante Michael recibieron condena

La pareja fue descubierta y arrestada. Michael Colmer quedó encarcelado y recibió una condena de 17 años en prisión por abuso sexual e incitar a un niño a participar en actividades sexuales y tomar fotografías indecentes de una niña.

La niñera alentaba a su novio para abusar de niños. Foto: Daily Mail

Mientras que Shannon Vicary fue sentenciada a una condena extendida por siete años y medio en prisión después de que se declaró culpable al admitir que organizó un delito sexual infantil.

La familia de la niña abusada quedó devastada. La madre de la menor aseguró que el abuso la afectó significativamente:

“Me siento como un mal padre porque no sabía lo que estaba pasando y no podía proteger a mi hija. No entiendo por qué estas personas hicieron lo que le hicieron a mi hija. Espero que nunca estén en condiciones de hacerle esto a nadie más”.

Con información de Daily Mail.

