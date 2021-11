Terapia canina: así ayudan a los niños en el proceso de vacunación contra el Covid-19

Ollie, junto a otros 14 perros, son parte del programa PetSmart Paws for Hope, que se aplica en el Rady Children's Hospital, en donde son los encargados de acompañar a los niños y las niñas en el proceso de aplicación de la vacuna contra Covid-19 o en algún tratamiento médico.

Los perros ayudan a los menores a que no le tengan miedo a las agujas o controlar la ansiedad. El programa del que es parte Ollie, de raza goldendoodle, está dirigido para niños y niñas de entre 5 y 11 años, quienes a diferencia de los adultos, solo le temen al dolor de la inyección.

En la página de Facebook del programa, se indica que el programa de terapia canina ha encontrado hallazgos científicos sobre los efectos positivos que genera la compañía o visita de los perros, las cuales se adaptan a la necesidades tanto emocionales o médicas de cada persona.

Avery Smith, de 9 años, lloró después de que la vacunaron, pero Ollie colaboró para que la niña pudiera tranquilizarse, al sentarse en sus pies. “Me ayudó porque nunca antes me había puesto la vacuna Covid-19 y no sabía cómo se sentía. Pero cuando vi al perro, me ayudó a calmarme”, contó a la agencia Reuters.

En dicho hospital se hacen al año 20 mil visitas entre los perros y pacientes, con el fin de realizar un proceso de acompañamiento en un tratamiento médico, algunos casos se trata de cáncer o previo a alguna operación.

Es un programa que se detuvo por las restricciones por coronavirus y se reanudó hace tres meses. “Estaba en silencio. Los niños estaban aburridos”, contó Carlos Delgado, vocero del hospital infantil. Añadió que la vista de tres minutos de un perrito puede marcar la diferencia en un paciente en un día.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuál es el nombre de perro más popular de cada país? Este mapa te lo muestra

Conmovedor: Dueño de perrito con cáncer cumple "su último deseo" antes de dormirlo