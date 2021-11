Wendy quería matar a su ex esposo y buscó a un asesino profesional por internet: ésto fue lo que pasó

Cuando Wendy se divorció deseó asesinar a su ex marido. Literalmente. La mujer de Michigan, Estados Unidos, no quería saber nada más de él y buscó en internet los servicios de algún asesino profesional que hiciera el trabajo sucio por ella, pues no quería ensuciarse las manos y no confiaba en nadie lo suficente como para pedírselo.

Así fue como la mujer de 52 años llegó a RentAHitman.com, una página de internet que ofrece servicios como el que la señora Wein necesitaba allá por julio de 2020, relata The Washington Post. Evidentemente, se trata de una trampa, pero muchos no lo saben y en realidad buscan contratar asesinos a toda costa.

Aunque a simple vista la página no parece tan confiable, quienes la visitan suelen sentirse reconfortados y enganchados al ver que ésta cuenta con supuestos acuerdos amparados bajo una ley llamada HIPAA, aprobada en 1996 en Estados Unidos, para proteger la confidencialidad médica de pacientes; además de que cuenta con los "testimonios" de gente que ya ha utilizado los servicios de Rent a Hitman.

"La gente habla en serio", relató Bob Innes, el responsable del sitio, quien vive en California y envía a la policía información sobre las personas que piden el servicio de asesinos, sobre todo si se trata de casos serios, como el de Wendy. Es decir, es una suerte de trampa en la que han caído muchísimas personas desde que fue activada, cuando en realidad se trataba de la página de un negocio de seguridad que nunca prosperó.

¿Cómo funciona la trampa en Rent a Hitman?

A Wendy no le fue bien, pues luego de que Bob reportara su caso a las autoridades, fue detenida a los pocos días. No le quedó otra opción que declararse culpable de buscar un asesino a inicios de noviembre de este año y según The Washington Post, podría pasar al menos nueve años en prisión cuando le sea dictada sentencia en enero de 2022.

Fue detenida cuando supuestamente se iba a llevar a cabo el operativo para matar a su ex esposo. Aunque en realidad, el asesino profesional contactado no era eso, sino un policía encubierto que recibió un pago inicial de 200 dólares y a quien le darían 5 mil más terminado el trabajo. Luego éste orquestó el informe y logró que la detuvieran en Michigan.

Cuando ingresas a la página, ésta te da la bienvenida y te afirma ser la solución desde 1920 a tus problemas. Explícitamente no dice que se trata de un portal que te contacta con asesinos a sueldo, pero en el nombre ya está dicho de qué va el portal (rent a hitman significa al español "renta un sicario").

Más adelante explica cómo operan, los acuerdos de confidencialidad, un poco de la historia del negocio supuestamente creado por Guido Fannelli hace 201 años.

El apartado "Got issues? Click Here" es un formulario en el que las personas deberán ingresar sus datos personales del cliente como nombre, edad, número telefónico y dirección personal, así como los datos del objetivo: nombre, teléfono, dirección, redes sociales y una explicación de por qué y cómo se le quiere "exterminar".

En estos tiempos en que la seguridad digital es importante y la recomendación de expertos es no entregar datos personales a ningún portal de internet, resulta sorprendente que la gente siga cayendo en este tipo de trampas, sin embargo, por descabellado que parezca, al buzón de Rent a Hitman llegan entre ocho a 10 peticiones al mes.

Históricamente, Bob Innes contó que ha recibido de 650 a 700 solicitudes desde 2005, cuando activó la página, aunque la opción de formulario la implementó apenas en 2014.

