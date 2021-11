Detuvieron al ex jugador de la NFL que golpeó brutalmente a su ex novia: podría pasar 20 años en prisión

Este jueves fue detenido Zac Stacy, el ex corredor de los NY Jets, que atacó brutalmente a su ex novia frente al bebé de cinco meses que tienen en común; el sujeto de 30 años golpeó en repetidas ocasiones a la madre de su hijo, la lanzó contra el televisor y al suelo el pasado sábado 13 de noviembre.

La víctima, Kristin Evans, confirmó que Stacy fue aprehendido en Florida y que enfrenta cargos por agresión agravada y comportamiento criminal, según información del condado de Orange, donde ahora está preso. Vale recordar que tras la agresión, la madre del bebé de Zac interpuso una orden de restricción pues temía por su vida y la de sus dos hijos, pues además del niño, tiene otra niña de 12 años, fruto de una relación anterior.

La policía detalló que el ex jugador de la NFL golpeó a Kris en la cabeza, la levantó y la arrojó contra la pantalla que estaba en la sala; mientras ella estaba en el piso, el hombre le continuó gritando y golpeándola. "Mientras ella se levantaba del piso, la alzó con fuerza y aventó contra una silla del bebé", informó el Daily Mail.

A pesar de que en el indignante video de la agresión, la mujer de 32 años le pide desesperadamente al padre de su hijo que deje de golpearla, éste parece no hacer caso. Kristin dijo que Zac estaba en medio de un arranque de ira y que por ello la atacó cuando llegó el pasado sábado a visitar al bebé.

De acuerdo con medios de comunicación locales, en caso del que el ex corredor de los NY Jets y los St. Louis Rams sea declarado culpable por ambos cargos, podría pasar hasta 20 años en prisión. Se le fijó una fianza por 10 mil 150 dólares y se prevé qie siga en la cárcel local, ya que una de las condiciones para liberarlo es que entregue su pasaporte, reportan medios locales.

No era la primera vez que la agredía

En la orden de restricción que presentó Kristin Evans, ella detalla que ésta no era la primera vez que su ex novio la golpeaba. Ambos se conocieron en 2019 mientras trabajaban en el Memphis Express. Al poco tiempo ella quedó embarazada pero abortó y se separaron. Sin embargo, este año ella volvió a embarazarse, no obstante los dos terminaron la relación en agosto.

Zac Stacy ya la había golpeado antes y durante el embarazo, pero la mujer no se había atrevido a denunciarlo porque "quería ver lo bueno de él y darle una oportunidad de mejorar", detalla en el documento, además de que estaba esperando un bebé y tenía miedo de que algo les pasara a ambos.

Antes de que el ex jugador de la NFL fuera arrestado este jueves, Kris agradeció en una historia de Instagram el apoyo recibido luego de que se diera a conocer la agresión de la que fue víctima. También revelo que actualmente Stacy está medicado para tratar algunos problemas mentales que incluso lo llevaron al hospital en marzo de este año. Asimismo, dijo que está recaudando dinero para mujeres víctimas de violencia en una petición alojada en GoFundMe.

