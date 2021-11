Papa Francisco condecora a Valentina Alazraki

La periodista Valentina Alazraki recibió esta mañana de parte del Papa Francisco la condecoración de la “Orden de Pío IX” por su labor como periodista que ha cubierto cinco pontificados y realizado 154 viajes papales.

“El Papa me dijo en un encuentro privado previo de que realmente salió de su corazón y que era un reconocimiento de una vida dedicada al periodismo, de una persona limpia, utilizó estas palabras, que busca la verdad, que busca informar de una forma correcta y que realmente no era parte ni de una propaganda, que lo hacía realmente de corazón y que a través mío obviamente reconocía a todos los que se dedican a esta profesión que sobre todo en el Vaticano con en muchos otros sitios no es fácil porque conlleva muchas dificultades”, expresó la periodista mexicana.

Esta es la primera ocasión que un Papa otorga este reconocimiento a un periodista.

“Me siento súper honrada, pero más que nada me siento honrada y privilegiada por todas las atenciones que el Papa Francisco ha tenido conmigo desde el inicio de su pontificado después de que ya me presentaran como decana, y me siento muy afortunada porque de cuando empecé era como la benjamina, era la única mujer muy joven con Juan Pablo II y ahora con este pontificado de ser la decana, he tenido la suerte enorme de estar en el lugar justo en el momento justo”, dijo.

El ambiente que se vivió hoy era de fiesta, de fotos y felicitaciones al que acudieron familiares y compañeros periodistas acreditados ante el Vaticano donde expresaban su alegría por este reconocimiento que recibió Valentina Alazraki junto con Philip Pullella de la Agencia Reuters.

El Papa Francisco en su mensaje habló que el periodista debe tener presente tres verbos, “escuchar, profundizar y contar” donde “la verdad nos hace libres” agradeciendo a los dos periodistas nombrándolos “Dama y Caballero de la Gran Cruz de la Orden Piana”.

“Gracias, queridos amigos, por este encuentro. Gracias y felicidades a nuestros dos "decanos", que hoy se convierten en "Dama" y "Caballero" de la Gran Cruz de la Orden Piana. Gracias a todos por el trabajo que hacen. Gracias por su búsqueda de la verdad, porque sólo la verdad nos hace libres.

Valentina Alazraki, al término de la ceremonia, concluiría con el cumplimiento del deber, trabajando, informando desde la Plaza de San Pedro con el fondo de la Basílica, con micrófono en mano la periodista mexicana continua aprendiendo y escuchando, porque para ella, en el periodismo nunca se termina de aprender.

