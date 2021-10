Indignante: Trump acusa que los migrantes haitianos "traen el SIDA a Estados Unidos"

En pleno éxodo de hatianos que buscan mejores oportunidades fuera de su país, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo algunas declaraciones desafortunadas y profundamente discriminatorias en torno de los migrantes que cruzan Centroamérica y México con el objetivo de llegar al país del norte.

Son miles de haitianos los que han abandonado la isla y que se encuentran varados en la frontera de México con Estados Unidos así como en la sur, en espera de permisos para cruzarla o bien, esperando a pasar del otro lado de manera ilegal. Por ello, el magnate se lanzó en contra de ellos, asegurando que no es correcto que la actual administración los deje entrar como si nada.

El ex mandatario dijo la noche del jueves en entrevista con Sean Hannity para Fox News que en Haití hay un grave problema con el SIDA: "Cientos de miles de personas están entrando en nuestro país... muchas de ellas probablemente tendrán SIDA y no hacemos nada al respecto. Dejamos que todos entren, ¡es como un deseo de muerte para nuestro país!", sentenció.

Condenan declaraciones de Donald Trump

Evidentemente las declaraciones de Donald Trump causaron indignación entre activistas, defensores de derechos humanos y usuarios de las redes sociales. Todos ellos coincidieron en que el ex presidente estadounidense está incitando a la discriminación en contra de los migrantes haitianos.

Además, señalaron que en realidad es imposible que la gente "transporte el SIDA" si viaja de un lugar a otro, pues en realidad lo que es contagioso es el virus que genera este síndrome, es decir, el Virus de Inmunodeficiencia Human (VIH) es lo que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Esta no es la primera vez que el magnate de 75 años arremete en contra de los migrantes haitianos, pues en 2017 se refirió a ellos cn términos degradantes y reprochó a sus asesores el hecho de que les otorgaran visas humanitarias o normales porque "todos tenían SIDA". Y unos meses después, el ex presidente de EU dijo que no era posible que a su país llegaran personas provenientes de Haití, cuando lo mejor es que ingresaran migrantes de paises como Noruega.

(Con información de Fox News y Daily Beast)