Cae poderosa red de narcos que traficaba droga en loncheras de My Little Pony y Mi Villano Favorito

La Fiscalía Especial de Narcóticos de Nueva York dio un duro golpe al narco este miércoles 27 de octubre, cuando detuvo a cinco hombres que formaban parte de una poderosa red de traficantes de droga, quienes utilizaban loncheras infantiles para transportar cocaína de Puerto Rico hacia Estados Unidos.

La instancia explicó que estos sujetos ocultaban los narcóticos en las loncheras con figuras de personajes animados como My Litlle Pony, Mi Villano Favorito y La Vida Secreta de tus Mascotas, las cuales eran enviadas a través del Servicio Postal de Estados Unidos a direcciones de Nueva York y Massachusetts.

Dicho modus operandi le funcionó a los narcotraficantes por espacio de un año, no obstante, la policía local y el correo pronto detectaron que estos paquetes de loncheras infantiles eran enviados a personas que no existían o bien, a gente que no estaba relacionada con la dirección marcada.

Las loncheras con drogas eran enviadas por el Servicio Postal de EU. Foto: USPIS / NYDETF

“A lo largo de los años hemos visto muchas formas creativas en las que los narcotraficantes ocultan narcóticos ilegales en un esfuerzo por eludir la detección, pero ocultarlos en artículos para niños es patético", expresó Philip R. Bartlett, inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Así fue como dieron con los traficantes

Fue así que comenzaron a rastrear las entregas y dieron con los cabecillas de la banda, Carlos Duarte de 36 años, y Alexis García, de 41, quienes trabajaban como gerentes musicales y representantes de artistas, por lo que constantemente viajaban de Puerto Rico y República Dominicana hacia Estados Unidos. Su actividad les permitía trasladarse con los paquetes sin levantar sospechas, dijeron las autoridades.

Ambos hombres líderes de la red de tráfico de droga, fueron detenidos el miércoles en una casa de Yonkers, en posesión de 400 gramos de una sustancia en polvo de color blanco que después se comprobó, era cocaína. Junto con ellos fueron aprehendidos también Bryan Centeno-Rosado de 23 años, Raul Sweeney de 27, y Wesley Coddington de 43.

Los cinco detenidos tenían droga cuando las autoridades dieron con ellos. Foto: USPIS / NYDETF

Durante las indagatorias para dar con la red de traficantes de droga en loncheras infantiles han incautado unos 30 kilos de cocaína, sin embargo, en la Fiscalía Especial de Narcóticos creen que en entre mayo de 2020 y junio de 2021 pudieron haber enviado más paquetes con más droga.

De los cinco, Duarte es el que enfrenta el mayor cargo por operar como un gran narcotraficante, pero también por conspiración, distribución de sustancias controladas y posesión de drogas; aunque se declaró inocente- fue puesto en prisión preventiva y las autoridades prevén que de ser encontrado culpable de dichos delitos, podría pasar mucho tiempo en la cárcel.

Sobre los demás detenidos, se informó que García y Sweeney se declararon inocentes y se les fijo una fianza, mientas qyue Centeno-Rosado y Coddington serán procesados el próximo 17 de noviembre.

Los traficantes creyeron que su modus operandi funcionaría al tratarse de productos infantiles. Foto: USPIS / NYDETF

Con información de US Postal Inspection Service

SIGUE LEYENDO:

Paso a paso: el infame modus operandi de los narcos para reclutar niños a través de videojuegos

DEA advierte que pastillas fabricadas en México con químicos chinos podrían ser mortales