Unión Europea impulsa su Plan Verde; buscan ser un continente climático neutro en 2050

Hoy en día la prioridad de la Unión Europea (UE) es la crisis ambiental, tanto a nivel exterior como a nivel interno, dijo a El Heraldo de México, el embajador Gautier Mignot.

"Por eso adoptamos lo que llamamos el Pacto Verde, que es una estrategia de preservación del planeta", dijo.

El diplomático europeo aclaró que sobre el Pacto Verde están alineadas todas las políticas públicas de la UE, con el objetivo de convertirse de aquí a 2050, en el primer continente climáticamente neutro, o sea que no tenga emisiones netas de gases con efecto invernadero.

"Es nuestra gran agenda de recuperación en la era postpandemia, con un plan de inversión de 750 mil millones de euros, denominado Next Generation EU", señaló el representante.

El bloque también está impulsando la llamada economía circular, que busca reorganizar el sistema productivo para que ahorre recursos y que sean reutilizables.

En ese sentido, el embajador dijo que esa política será el centro del festival What Design Can Do, que se realizará los próximos 28 y 29 de octubre, en la Ciudad de México.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

MAAZ