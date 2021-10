Vacuna contra la influenza, una aliada contra COVID-19

Autoridades sanitarias del hemisferio norte del planeta urgen a sus ciudadanos a vacunarse contra la influenza en la antesala del invierno. Expertos señalan que recibir la dosis contra la gripe estacional reduce el riesgo de contagio por coronavirus, la llamada “inmunidad cruzada”.

Científicos en los Países Bajos han indicado que recibir la dosis antiinfluenza reduce en 39 por ciento el riesgo de contagio por COVID-19, y en 28 por ciento la mortalidad.

En el estudio, El efecto de la vacunación contra la influenza en la inmunidad entrenada: impacto en COVID-19, los investigadores reportaron una protección cruzada entre la inmunización contra la influenza y el coronavirus, pues hallaron que la vacuna tetravalente contra la gripe estacional puede inducir una “respuesta de inmunidad entrenada, incluida una mejora de las respuestas de citocinas, después de la estimulación de células inmunitarias humanas con SARS-CoV-2”.

También se encontró que los brotes de COVID-19 fueron menos comunes entre los empleados sanitarios que se habían inyectado la dosis antiinfluenza.

"Una vacuna tetravalente inactivada contra la influenza puede inducir respuestas de inmunidad entrenadas contra el SARS-CoV-2, lo que puede resultar en una protección relativa contra COVID-19”, indicaron los autores.

En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha confirmado que hay menor riesgo de morir por coronavirus, si se está protegido contra la gripe.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, se puede recibir la protección contra el COVID-19 a la par de la influenza, lo que no generará falsos positivos en las pruebas antiCOVID.

Lo que sí es posible, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es contagiarse de COVID-19 e influenza al mismo tiempo. El objetivo es prevenir una oleada de coronavirus con una de gripe estacional que sature los servicios sanitarios.

En la temporada invernal 2020-2021 se reportó una actividad históricamente baja, la influenza fue prácticamente inexistente, gracias a las medidas antiCOVID como el uso de mascarilla y el distanciamiento social, pero a medida que los confinamientos desaparecen y las actividades económicas se reactivan, se espera que esta temporada haya más casos de gripe.

Algunos científicos manejan la hipótesis de que los niños se enferman con menos gravedad de coronavirus, debido a la oleada de inmunizaciones que reciben durante los primeros seis años de vida la llamada “inmunidad entrenada” o “protección heteróloga”, lo que mejora la capacidad de respuesta del cuerpo. Actualmente, laboratorios de empresas como Sanofi, Pfizer y Moderna ya realizan pruebas para producir dosis antiinfluenza desarrolladas con la tecnología ARN mensajero.

EL RETO

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la pandemia del coronavirus acabará cuando el mundo lo decida e instó a un reparto justo de vacunas.

"Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos: herramientas de salud pública efectivas y herramientas médicas efectivas", afirmó durante la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud, en Berlín.

Criticó, no obstante, que el mundo "no ha utilizado bien estas herramientas" y advirtió que con casi 50 mil muertes a la semana, sin contar los casos no reportados, "la pandemia está lejos de acabar".

Señaló que el objetivo de vacunar a 40% de la población mundial puede lograrse, pero bajo determinadas condiciones.

