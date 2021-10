Familia Real Británica: Éstas son las cosas que no pueden comer sus integrantes

La Familia Británica cuenta con un protocolo bastante estricto donde terminan por prohibirle ciertas cosas como vestimenta o en este caso hablaremos de los alimentos que no pueden consumir los integrantes de la familia dentro y fuera del Palacio de Buckingham.

El estricto protocolo para los integrantes de la realeza les prohíbe muchas cosas como algunas vestimentas, no demostraciones afectivas en público, no selfies, no autógrafos, pero también tienen algunas normas en el tema de comida, comenzando por el tener que dejar de comer cuando la reina terminó.

En esta ocasión vamos a hablar de los platillos y alimentos que no pueden comer dentro y fuera del Palacio de Buckingham, esto como parte del protocolo. La información fue revelada por Darren McGrady, antiguo chef del Palacio, en una entrevista para The Telegraph.

El chef señaló que dentro de las indicaciones que se le dieron cuando ingresó a la cocina de la familia real le entregaron el protocolo, donde venía marcada una lista de alimentos que no se pueden ingerir en público, ya que son considerados como “demasiado arriesgados” para los consuman fuera del palacio, esto debido a que pueden sufrir una intoxicación o algo por el estilo.

Algunos alimentos prohibidos

Dentro de la plática reveló que los mariscos, el foie gras, ajo, las pastas durante la cena son algunas de las cosas que están prohibidas en el protocolo, siendo la regla de “no almidón en la noche” una implementada por la reina Isabel II, ya que no le gusta comer esas cosas cuando cena sola y es muy estricta con su alimentación.

“Nada de papas, arroz o pastas para la noche. Suele cenar algo como lenguado a la plancha con verduras y ensalada”, mencionó Darren a los micrófonos de The Telegraph.

Después comentaron algunas peculiaridades cuando viajan al extranjero, donde se tiene prohibido son las salsas elaboradas con tomate, el agua de grifo, la carne cruda sándwiches con orilla, cosas picantes, entre otras son las que no se pueden ingerir durante un viaje.

Por lo que al final del día, la familia real tiene muchas prohibiciones en gran medida para preservar la vida de sus integrantes, ya que buscan prevenir una serie de enfermedades posibles; mientras que muchas otras reglas están basadas en la alimentación de la reina.

