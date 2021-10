Indignante: alumnos de EU abuchean a sus compañeros mexicanos por bailar "Payaso de Rodeo" I VIDEO

Gran indignación ha causado entre la comunidad mexicana de Chicago un video en el que se muestra a algunos alumnos estadounidenses de la escuela Marist High, abuchear a sus compañeros e incluso hincarse durante un baile, mientras suena la canción "Payaso de Rodeo" del grupo mexicano Caballo Dorado.

"Mientras nuestra nación celebra el Mes de la Herencia Hispana, estudiantes de la escuela Marist High en Chicago se muestran enojados mientras algunos compañeros se hincan e incluso abuchean una canción mexicana durante un baile de bienvenida", escribió el periodista Eric Tyler, en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo, los mexicanos representan a la minoría más amplia en Chicago. El centro de estudios Pew informó que es en Illinois, es uno de los estados donde la población latina ha crecido más entre 2010 y 2019.

A pesar de la vocación cosmopolita de Chicago, siguen registrándose incidentes de discriminación como el que se observa en el video. Y es que mientras algunos alumnos bailan alegremente al compás de Caballo Dorado, otros se hincan en un gesto de desaprobación de tinte racial.

Hay que recordar que la comunidad afroamericana comenzó a usar el gesto de hincarse en una rodilla cuando suena el himno de los Estados Unidos para reprobar los casos de abuso policial como el de George Floyd. De ahí se deriva esta manifestación de los estudiantes blancos ante lo que perciben como una agresión cultural de la comunidad mexicana a sus espacios predominantes.

Irónicamente, "Payaso de Rodeo" es un cover de “Don't tell my heart” del grupo estadounidense The Marcy Brothers, publicada en 1991. La melodía del grupo mexicano es muy popular en fiestas, bailes y eventos como bodas en México.

