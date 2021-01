¿Quién era Ashli Babbit, la simpatizante de Trump que murió durante las protestas en el Capitolio?

La mujer que fue herida en el pecho tras recibir un disparo de la Policía del Capitolio la tarde de ayer murió en el hospital horas más tarde luego de haber sido hospitalizada al presentar un impacto de bala, informaron medios estadounidenses.

Su nombre era Ashli Babbit, una veterana de las Fuerza Aérea de Estados Unidos en donde brindó servicio durante 14 años antes de ser tiroteada por un Policía. Babbit era simpatizante del presidente Donald Trump y acudió este miércoles al Capitolio, en Washington DC, para unirse a la manifestación que puso de cabeza este miércoles a la capital de Estados Unidos.

Solo minutos antes de su muerte, Ashli Rabbit compartió un estado en su Twitter: "Nada nos detendrá", "la tormenta ha llegado”, ahora su suegra no puede creer la noticia. “Estoy devastada”, declaró Robin Babbit al diario The New York Times, tras asegurar que nadie les notificó de la muerte de su nuera; “nos enteramos por televisión".

Una vida dedicada a la Fuerza Aérea

Ashli Babbit sirvió durante 14 años en la Fuerza Aérea en California. FOTO: Twitter

Ashli Babbit sirvió durante 14 años en la Fuerza Aérea en California, de acuerdo con lo declarado por su esposo Aaron durante una entrevista de televisión para KUSI News; llevaban 12 años de casados y vivían en San Diego, ciudad desde donde Ashli viajó para asistir a la manifestación convocada por el presidente Donald Trump.

Aaron Rabbit declaró también que su esposa era una gran seguidora del presidente de Estados Unidos y que era considerada como “una gran patriota” por todo aquel que la conoció.

Tan solo el pasado martes, Ashli Babbit había publicado en su cuenta personal de Twitter: “Nada nos detendrá…. pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre Washington DC en menos de 24 horas... de oscuridad a la luz ". Fue uno de sus últimos mensajes.

Noticias Relacionadas Trascienden 13 personas detenidas por irrupción en Capitolio de Estados Unidos

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Momento en que un Policía del Capitolio disparaba a una manifestante que trataba de acceder a la Cámara. Ashli Babbit, que murió por el disparo, era un veterana de la Fuerza Aérea con 14 años de servicio. pic.twitter.com/pkkFUvVJbI — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 7, 2021

La Policía dio a conocer este miércoles que ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias en las que murió Ashli Babbit. Hasta el momento solo se ha dado a conocer el video de los segundos después del tiroteo, en donde se observa a la mujer en el suelo sangrando copiosamente del cuello.