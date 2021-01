Revuelta en Capitolio consecuencia de fraude electoral, asegura Trump: “Recuerda este día para siempre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un segundo mensaje en su cuenta de Twitter, asegurando que las revueltas en el Capitolio son consecuencia de un fraude electoral y pidió a sus seguidores no olvidar este día.

"Estas son las cosas y los eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de manera tan brutal y sin ceremonias de los grandes patriotas que han sido mal e injustamente tratados durante tanto tiempo. Vete a casa con amor y en paz. ¡Recuerda este día para siempre!", escribió el mandatario.

Foto: Twitter

Trump envía mensaje

En un primer mensaje, el mandatario estadounidense pidió a los manifestantes que se concentraron en Washington y que asaltaron el Capitolio de manera violenta "regresar a casa en paz", pero insistió en que les "robaron unas elecciones" que ganaron "por mayoría".



En un vídeo publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump declaró: "se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido. Es un período muy difícil"



"Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", dijo el presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, compareciera ante el país y reclamara a Trump pedir de inmediato el cese de la violencia.



"Se que están dolidos y heridos. Nos robaron las elecciones, unas elecciones que ganamos por mayoría. Todo el mundo lo sabe, especialmente en el otro lado (los demócratas), pero se tienen que ir a casa ahora", indico Trump.



El mandatario saliente reiteró su denuncia de fraude electoral, pese a que no hay pruebas del mismo y a que todos los estados han certificado sus respectivos miembros del Colegio Electoral.



"No queremos a nadie herido", aseguró el mandatario saliente, quien añadió: "Han visto cómo nos tratan, de tan mala manera. Sé como se sienten, pero vayan a casa ahora".