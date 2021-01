Impresionante irrupción de seguidores de Trump al Capitolio: FOTOS + VIDEOS

NO ES VENEZUELA!

NO ES CUBA!

ES EEUU uD83CuDDFAuD83CuDDF8!



Fanáticos de Trump irrumpen en la sesión del Congreso q afirmaría la victoria d Biden



Al igual q en uD83CuDDE6uD83CuDDF7, no quieren reconocer la derrota ELECTORAL.



Polarizan a la población

Destruyen con desinformación y generan odio innecesarios. pic.twitter.com/PPa4XZidbZ