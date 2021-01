Barack Obama dice no arrepentirse de ordenar la muerte de Bin Laden: VIDEO

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que no se arrepiente de dar la orden que acabó con la vida de Osama bin Laden, terrorista yihadista, pues ese tipo de decisiones eran parte de su trabajo.

"Lo hice muy intencionadamente. A menudo describimos la guerra o la lucha contra el terrorismo en términos asépticos. La guerra, a veces, es necesaria".

"No me arrepiento de haber dado la orden de la operación que acabó con la muerte de Bin Laden porque estaba planificando el asesinato de gente inocente, algo que ya había hecho antes", declaró Obama.

En entrevista para un medio español, Barack Obama dijo que existen las guerras necesarias, pero que conllevan cosas muy terribles y es algo que pesa en su consciencia.

"Y tiene que ser así. Yo desconfiaría de un líder que no reflexionara sobre esto, que no le afectara", comentó el estadunidense. En sus memorias, Una tierra prometida, Obama relató cómo vivió la operación que terminó con la vida del líder de Al Qaeda, donde indicó "no era una sorpresa que una parte de mi trabajo implicara ordenar que mataran personas".

Obama también admitió que un líder debe tomar decisiones que contradicen sus propios valores, en tanto el objetivo sea un mundo “gobernado más por la cooperación, que por el conflicto”.

Aquí el momento exacto:

