Madrugan para conseguir vacunas anticovid-19 en Seattle

Los hospitales de Seattle enviaron rápidamente las vacunas COVID-19 a cientos de personas en medio de la noche después de que fallara un congelador en el que estaban almacenados.

No está claro qué causó la falla del congelador el jueves por la noche, pero los campus de Northwest y Montlake de UW Medical Center y el Swedish Medical Center recibieron más de 1300 dosis que debían usarse antes de que expiraran a las 5:30 am del viernes, informó The Seattle Times .

Se corrió la voz de las dosis inesperadas en las redes sociales, y una fila de esperanzados beneficiarios de la vacuna salió por la puerta de la clínica y atravesó un estacionamiento en UW Medical Center-Northwest. Un centenar de personas se alinearon en la clínica del Swedish Medical Center en la Universidad de Seattle. El hospital tuiteó a las 11:59 p. M. Que tenía 588 dosis para repartir, y para las 12:30 a. M., Se habían ocupado todos los espacios para citas.

En el UW Medical Center-Northwest, la administradora asistente Jenny Brackett caminó entre la multitud gritando y preguntando si alguien tenía más de 65 años. Muchos de los que se presentaron eran demasiado jóvenes y estaban sanos para calificar bajo las categorías de priorización actuales del estado de Washington para la distribución de vacunas. Brackett dijo que el hospital estaba haciendo todo lo posible para vacunar a los elegibles, pero que el objetivo principal era ponerlo en armas y evitar el desperdicio.

Cualquiera que reciba una primera inyección el jueves por la noche también recibirá la segunda inyección en el régimen de dos dosis, independientemente de la edad, dijo Cassie Sauer, presidenta de la Asociación de Hospitales del Estado de Washington.

Una mujer extraída de la multitud en el UW Medical Center-Northwest, Tyson Greer, de 77 años, dijo que se había estado despertando a la 1 a.m. o a las 3 a.m. durante más de una semana para buscar en línea las codiciadas citas de vacunación. Finalmente recibió una inyección a la 1 am del viernes de la directora de enfermería asociada Keri Nasenbeny.

Muchos de los empleados que trabajan en la clínica de vacunación habían estado trabajando desde las 7 am del jueves, dijo Nasenbeny.

Cuando recibió noticias sobre la falla del congelador, llamó a varias enfermeras, quienes a su vez reclutaron farmacéuticos y otros voluntarios. Un bombero de Seattle pareció aparecer de la nada para ayudar, y el novio de un empleado del hospital ayudó a manejar la cola.

Los que puntuaron la vacuna se mostraron agradecidos. Sarah Leyden, de 57 años, se enteró de que las vacunas estaban disponibles a través de su esposa, una peluquera, que escuchó de un cliente que es enfermera.

“Simplemente tuve suerte”, dijo Leyden.

Por AP.