Roban auto y se llevan a BEBÉ sin darse cuenta; repartidor de Amazon lo encuentra

El pasado lunes 18 de enero, un bebé fue robado cuando estaba arriba de un automóvil en un conjunto de apartamentos al sureste de Houston, en el estado de Texas.

El departamento de Policía del lugar señala que el hecho ocurrió cuando la madre del menor y dueña del vehículo se bajó a revisar si la puerta del apartamento estaba cerrada con llave o no. Fue en ese momento cuando el ladrón, que la iba vigilando, aprovechó la oportunidad para llevarse el vehículo.

No obstante, al momento de arrancar, el delincuente no se percató que no iba solo, sino que estaba acompañado de un bebé de apenas cinco meses de edad que se encontraba en la parte posterior del auto.

Su solución fue dejar al bebé abandonado al lado de la calle y escapar. Casi media hora después fue cuando el conductor de Amazon, quien continuaba su jornada de entregas, se llevó una gran sorpresa al encontrar al pequeño a un lado de la vía.



Poco tiempo después las autoridades que estaban en alerta sobre el caso también hallaron el vehículo, aunque no han dado con la ubicación del ladrón.

La policía de Houston está pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el responsable del robo.