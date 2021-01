Grupo de senadores republicanos se niega a certificar la victoria de Biden en EU

Un grupo de once senadores republicanos anunció este sábado que se opondrá a la certificación que el Congreso debe hacer del resultado de las elecciones en Estados Unidos, una decisión que podría retrasar la confirmación de la victoria de Joe Biden, aunque no impedirla.

Hasta ahora, solo un senador, Josh Hawley, había manifestado su intención de cuestionar formalmente el triunfo del demócrata el miércoles, un acto inusual que amenaza con exponer las tensiones dentro del Partido Republicano.

"El Congreso debería nombrar inmediatamente una comisión electoral, con plena autoridad para investigar" un posible "fraude electoral", dijeron en un comunicado siete senadores en funciones y cuatro recién electos, haciéndose eco de las acusaciones que el presidente saliente, Donald Trump, ha lanzado durante casi dos meses sin mostrar pruebas.

Auditoría de emergencia

Esta comisión "realizará una auditoría de emergencia de 10 días sobre los resultados en los estados" en los que ambos candidatos se disputaban una victoria muy ajustada, propuso el grupo, encabezado por el influyente senador Ted Cruz, representante de Texas.

Sin esta auditoría, "votaremos el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa", agregó.

En Estados Unidos, el presidente es elegido por sufragio universal indirecto. El Colegio Electoral, que funciona de intermediario, ratificó la victoria de Biden el 14 de diciembre, con 306 electores contra 232 de Trump.

La Cámara de Representantes y el Senado se reunirán el miércoles para certificar estos resultados, un procedimiento que suele ser una mera formalidad.

Pero el presidente saliente aún se niega a reconocer su derrota e instó a sus seguidores a manifestarse en Washington ese día.

En la Cámara de Representantes (Baja), con mayoría demócrata, más de un centenar de republicanos planean votar en contra de la certificación, según CNN.

Estrategia sin victoria

Pero en ninguna de ambas cámaras habrá suficientes votos como para que la estrategia prospere.

"No somos ingenuos. Sabemos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás unos pocos republicanos, votarán lo contrario", reconocieron los once senadores en su comunicado.

Trump ha instado regularmente a los legisladores republicanos a que lo apoyen en su cruzada para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre.

Sus intentos han fracasado totalmente en los tribunales. El más reciente recurso legal, interpuesto por el congresista republicano Louie Gohmert, fue rechazado el viernes en Texas por falta de elementos probatorios suficientes.

Por AFP