Programador olvida contraseña para acceder a sus 240 millones de dólares en bitcoins

Recientemente el programador Stefan Thomas quien reside en San Francisco, Estados Unidos, reveló que olvidó su contraseña para acceder a sus bitcoins; tenía más de 7 mil bitcoins, los cuales se traducen a 240 millones de dólares aproximadamente.

Thomas decidió escribir su contraseña en un papel, el cual perdió hace años; éste le permitía desbloquear un disco duro que contenía las claves privadas de su billetera digital.

En este sentido, el sistema de protección del disco duro del usuario da diez intentos antes de que se encripte para siempre el contenido; Stefan ha usado ocho intentos sin éxito, y ahora sólo quedan dos.

"Llegué a un punto en el que me dije a mí mismo: 'Que quede en el pasado, solo por tu propia salud mental'", dijo el programador, citado por The New York Times.