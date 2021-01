Detienen a hombre que asaltó a una familia y utilizó un perro para amenazarlos

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó este martes que logró la captura de uno de los integrantes de una banda delictiva que asaltó a una familia hace siete meses y que utilizó a un perro para amenazarlos, el animal provocó heridas es uno de los integrantes de la familia afectada.

El asalto se dio hace siete meses, cuando los delincuentes aprovecharon que la familia cerraba su negocio tras una jornada de trabajo, los hecho ocurrieron durante la noche y las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el momento en que la familia fue asaltada por al menos tres hombres que vestían de negro.

Utilizando pasamontañas y con el apoyo de un perro, los delincuentes asaltaron a los integrantes de la familia y les robaron su vehículo, además el perro utilizado para amedrentarlos provocó heridas en una pierna a un señor, por lo que tuvo que recibir apoyo médico.

Un asalto violento

Tras siete meses de investigación la PDI logró la captura de uno de los delincuentes implicados y anunció que la investigación continúa para dar con el resto de los implicados. El violento asalto ocurrió en el cruce de las calles San Pablo con Neptuno, comuna de Lo Prado, en la capital chilena.

En entrevista con la prensa local, José Tomás Díaz, uno de los afectados y a quien el perro mordió declaro que en un principio “pensaba que era un perro callejero, después viendo los videos me di cuenta que el perro venía con ellos. Y sin hacer nada, de repente me atacó”.

La Policía de Chile dio a conocer que se encuentra siguiendo la pista de otro de los implicados y que evalúa si hubo un previo entrenamiento del animal con el objetivo de usarlo en los atracos que cometían.

Noticias Relacionadas VIDEO VIRAL: Hombre se echa a correr para evitar asalto fuera de su casa en Edomex

“Quizá uno está preparado mentalmente para que vengan personas y te asalten, a mi me desconcertó mucho el animal, cuando él me mordía, me puse pálido , pero por las mordeduras,” declaró José Tomás Díaz. Quien fue mordido por el animal mientras otro de los delincuentes amenazaban a la familia. Para ver el video del momento del asalto, dar click aquí.