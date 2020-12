Expertos avizoran una relación complicada con EU

Para algunos en Estados Unidos resulta obvio que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, "no actúa como alguien que desee tener una relación más cercana con la gestión entrante" del demócrata Joe Biden.

Por el momento, no hay pronunciamientos del presidente Biden o sus consejeros sobre México, pero las opiniones de especialistas y grupos de análisis van en el sentido de que puede ser una relación bilateral tirante.

México "va en una dirección más nacionalista", comentó el exembajador Earl Anthony Wayne, al referirse por ejemplo a la tensión creada por el arresto en Los Ángeles (EU) del exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, en octubre pasado, y las presiones mexicanas para su extradición a nuestro país.

"Hay múltiples puntos de fricción claramente visibles en el horizonte", escribió por su parte Vanda Felbab-Brown, de la Institución Brookings.

"No presumo de opinar acerca de su gobierno y su Presidente, pero al momento él (AMLO) no actúa como alguien que desee tener una relación más cercana con la administración entrante", dijo Richard Haas, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, a miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

López Obrador es uno de los pocos jefes de gobierno del mundo, junto con el norcoreano Kim Jong-Un, el ruso Vladimir Putin y el brasileño Jair Bolsonaro, que no han felicitado a Biden por su victoria electoral.

Eso no es importante a final de cuentas, opinó Felbab-Brown. "A diferencia de (Donald) Trump hiper-egocéntrico, propenso a las rabietas y emocionalmente inestable, la política de Biden entre Estados Unidos y México se centrará racionalmente en intereses nacionales y conjuntos".

De acuerdo con Wayne, en declaraciones a la organización AXIOS, México "es tan dependiente de sus relaciones con Estados Unidos que no puede no poner atención y no puede no dejar de preocuparse".

De hecho, los últimos elementos de la agenda de reformas de AMLO parecen ponerlo en desacuerdo con Washington y a reserva de otra cosa, se prevén mayores desavenencias.

MÁS SOBRE ELECCIÓN

● Corte Suprema de EU rechaza apelación de Trump en Pensilvania.

● Otro juez bloquea un decreto de Trump que apunta a prohibir TikTok.

● China condena sanciones de EU por ley de seguridad de Hong Kong.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS